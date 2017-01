Escolas estaduais terão R$ 6,5 milhões para fanfarra, robótica e formação

Publicado em 04/01/2017 17:50

A Secretaria de Estado da Educação vai destinar R$ 6,5 milhões para a compra de equipamentos que serão utilizados em aulas de ampliação de jornada no turno complementar nas escolas estaduais. O dinheiro ainda servirá para a realização de cursos de formação aos profissionais que atuam nas atividades de ampliação de jornada.O investimento é resultado da parceria do Governo do Paraná com o Ministério da Educação, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR). Do total de recursos, R$ 3,8 milhões serão destinados à aquisição de kits de robótica e de instrumentos musicais para escolas estaduais que possuem matrículas para o ensino médio e desenvolvem atividades musicais com banda, fanfarra ou robótica no turno complementar. Os restantes R$ 2,6 milhões vão para a formação dos profissionais que trabalharão com as atividades de robótica.TEM AÇÃO - A iniciativa está inserida no item três do programa pedagógico Minha Escola Tem Ação (META), da Secretaria da Educação, que prevê a oferta de cursos de formação continuada aos profissionais da educação, aliados aos planos de ação da pasta.Os recursos também servem para a compra de materiais de apoio pedagógico, como manuais, por exemplo. “A formação dos profissionais e a aquisição desses materiais de apoio didático são importantes para que as atividades de ampliação de jornada sejam desenvolvidas com metodologias diferenciadas, que atendam às necessidades e interesses dos estudantes”, disse a coordenadora de Educação Integral da Secretaria, Zulsi Rohr.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: