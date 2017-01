Unespar inicia Mestrado Profissional em Filosofia no início de março

Publicado em 04/01/2017 12:50

As atividades da primeira turma do Mestrado Profissional em Filosofia (Prof-Filo) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) serão iniciadas em março. A instituição disponibilizou dez vagas e já foram divulgados os aprovados . A seleção foi dividida em três etapas, de caráter eliminatório e classificatório, como prova teórica, avaliação de projeto de pesquisa e arguição do projeto.O Prof-Filo é o quarto programa de pós-graduação stricto sensu da Unespar e tem como núcleo o campus de União da Vitória. A proposta foi desenvolvida por meio de uma parceria entre 16 instituições de Ensino Superior e com apoio da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof).Com área de concentração em Ensino de Filosofia, o mestrado possui linhas de pesquisa em Filosofia e Ensino e em Práticas de Ensino de Filosofia. As turmas são formadas professores da educação básica que lecionam a disciplina de Filosofia e estão em exercício em sala de aula.O coordenador do programa na Unespar, professor Samon Noyama, salienta que as matrículas dos aprovados deverão ser efetuadas no início de março pessoalmente ou por intermédio de procurador no campus de União da Vitória, respeitando o prazo que será divulgado em edital.Para a matrícula é exigida a apresentação de cópia e original ou cópia autenticada do RG e do CPF; do diploma ou da declaração de conclusão do curso de graduação e do histórico escolar de graduação. Além disso, deve ser entregue uma declaração original de exercício da docência em Filosofia, assinada pela direção da escola. O modelo da declaração está disponível no edital de seleção do mestrado.O início das aulas está previsto para a segunda quinzena de março. Entre as disciplinas obrigatórias estão Filosofia do Ensino de Filosofia, Laboratório de Ensino de Filosofia, Seminário de Projetos e Seminário de Pesquisa. Ainda, conforme as normas do programa, serão ofertadas outras seis disciplinas optativas para os alunos.Noyama explica que cada aluno deverá cumprir os créditos em disciplinas no decorrer dos 24 meses de duracão do curso, sendo importante que as disciplinas de formacão não sejam separadas do processo de investigacão e elaboracão do trabalho de conclusão.Mais informações estão disponíveis em www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo