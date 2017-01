Audiência pública vai debater investimentos na infraestrutra de Pontal do Paraná

Publicado em 04/01/2017 11:42

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do Paraná irá promover, no próximo dia 23 de janeiro, uma audiência pública para discutir com moradores de Pontal do Paraná e região a possibilidade de uma nova faixa de infraestrutura no Litoral paranaense. Durante o encontro, a população vai conhecer e opinar sobre o projeto que contempla a construção de uma nova rodovia, ferrovia e melhorias nas linhas de transmissão de energia elétrica, saneamento, drenagem e gasoduto.De acordo com os estudos, o novo acesso em Pontal do Paraná contará com uma extensão de 23 quilômetros e 175 metros de largura, entre a rodovia PR-407, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), até a região de Ponta do Poço, zona portuária do município.Além da construção de uma nova rodovia, a execução da faixa de infraestrutura visa também revitalizar a rodovia PR-412, que irá se tornar uma avenida urbana, com ciclovia em toda sua extensão, estacionamentos nas laterais, calçadas para pedestres, rotatórias e quatro trechos de ligações entre a PR-412 e a nova rodovia.– O objetivo da construção de uma nova faixa de infraestrutura é atender as necessidades dos moradores e contribuir para o desenvolvimento do polo industrial e comercial do Litoral do Estado, além de frear a ocupação desordenada na região.No cronograma previsto, as duas obras prioritárias são a implantação da nova rodovia para melhorar o fluxo de veículos na região e também a construção do canal de macrodrenagem, serviços necessários para melhorar o escoamento das águas e melhorar o sistema de esgoto do município. Para essas duas obras, a estimativa de investimento é de R$ 369 milhões em um período de dois anos.– A audiência pública, a ser realizada sob a coordenação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), vai destacar o melhor traçado para as obras. Serão apresentados os documentos do Estudo Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). O documento aponta os impactos com a construção e operação, as medidas ambientais propostas e as ações para minimizar possíveis problemas.Após a audiência pública, o IAP vai avaliar a emissão da Licença Prévia exigida para a realização da obra. Na sequência, a Secretaria de Infraestrutura e Logística e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) estarão aptos a contratar demais estudos ambientais necessários para a construção, inicialmente, da rodovia e do canal de macrodrenagem.Os documentos sobre a Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná podem ser consultado nos sites da SEIL/PR, DER/PR e IAP/PR. Para acessar o documento clique aqui Audiência pública Faixa de Infraestrutura em Pontal do ParanáData: 23 de janeiro de 2017Horário: 19hLocal: Ginásio de Esportes da Associação Banestado - Avenida Marginal, nº. 1318, Praia de Leste - Pontal do ParanáSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: