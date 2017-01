Exposição sobre os 20 anos do Paranacidade chega a Ponta Grossa e Londrina

Publicado em 04/01/2017 09:15

A segunda parte da exposição itinerante sobre os 20 anos de atividades Paranacidade, ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, chegou nesta terça-feira (03) a Ponta Grossa (Campos Gerais), dando início à viagem desta segunda parte da mostra. A primeira parte chegou segunda-feira (02) a Londrina (Norte), onde ficará até o dia 13. É a última cidade a receber a primeira parte da exposição. Tanto em Ponta Grossa como em Londrina a exposição está no Escritório Regional do Paranacidade.A exposição sobre o trabalho, os programas e ações da entidade junto aos municípios paranaenses, começou na sede, em Curitiba, em agosto, depois esteve em Ponta Grossa (setembro), Guarapuava e Cascavel (outubro), Francisco Beltrão e Maringá (novembro).“São ações e serviços que transformaram e melhoraram a qualidade de vida de pessoas e valorizaram cidades e seus imóveis, independente da região”, explica o secretário do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior. “São milhares de quilômetros de asfalto, dezenas de unidades de saúde, escolas, creches, posto de bombeiros, praças, além de centenas de maquinários e veículos para áreas de segurança, administração, educação e saúde dos municípios”, diz o secretário.DUAS ETAPAS - Por se tratar de um material muito vasto, de 20 anos de atividades, a Exposição foi dividida em duas partes. Na primeira parte, foram expostas a coletânea de obras e serviços, a história sobre os programas de desenvolvimento municipal do Paraná, o livro comemorativo do Programa Paraná Urbano, encarte de apresentação da entidade, encartes de divulgação das atividades da entidade (português, inglês e espanhol) e o modelo de simulações financeiras do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU).Também compõe a primeira parte da mostra o primeiro manual de padronização da identidade corporativa da entidade, manual do Paraná Urbano para implantação dos projetos e monitoração, programa de publicação e divulgação de séries técnicas formais, nota técnica e outras publicações a respeito do anteprojeto de lei para a instituição do Paranacidade, normas sobre licitação e contratos pertinentes a obras, compras e serviços em geral, publicidade, alienações e locações, realizadas diretamente pelo Paranacidade, publicações das séries técnicas, placa de mesa para identificação de todos os empregados, agendas elaboradas e distribuídas pelo Paranacidade e o Troféu do Programa Sedu/Paranacidade Interativo, recebido em 2016.SEGUNDA PARTE - A segunda parte da mostra inclui a Lei de Responsabilidade Fiscal – 2001, projetos modelo e projetos padrão de prédios como matadouro, mini ginásio de esportes e capela mortuária, Multiparaná - Plano de Previdência dos Empregados, Regulamento Operacional (1996 e 2006), Estrada da Graciosa, a experiência do Paranacidade e seus produtos, Cadastro Técnico Especializado - consultores e especialistas individuais e pessoa jurídica, Universidade das Cidades (2000 e 2001 - Português e Inglês) e documentos oficiais da Entidade.HISTÓRIA E TRABALHO - A coordenadora do Escritório Regional de Londrina, Mônica Sciarra Mandeli, destaca a importância da iniciativa, que mostra os trabalhos de 20 anos de entidade em prol dos municípios do Paraná. "Os prefeitos que nos visitam podem saber mais da história e do trabalho realizado ao longo de duas décadas pelos profissionais do Paranacidade", diz ela.Para a geógrafa e analista de Desenvolvimento Municipal da Regional de Londrina, Maristela de Paula Muller, a exposição ajuda no fortalecimento institucional da empresa. "Mostrar toda a trajetória e todos os trabalhos desenvolvidos causa um impacto interessante não só nos prefeitos novos e antigos, como também nos técnicos municipais", afirma.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: