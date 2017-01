Interessados já podem procurar por vagas nas Agências do Trabalhador

Publicado em 03/01/2017 17:30

Os trabalhadores já podem agendar online a procura de uma vaga ou ir até uma Agência do Trabalhador mais próxima. Para escolher o melhor horário para sua procura por vagas de emprego acesse o site: maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/home.xhtml.O interessado deve entrar no site, escolher o seu município e selecionar as opções de vagas desejadas. Com o pedido agendado, deve comparecer com a carta de encaminhamento e os documentos necessários: Carteira de Trabalho, nº do PIS, o seu CPF e RG.No site terão duas opções para o agendamento. Uma opção é o auto-encaminhamento, que funciona como uma consulta de vagas pelo sistema, onde o próprio trabalhador emite a carta de encaminhamento para agendar a entrevista.Outra opção é fazer a reserva de vaga e comparecer na Agência mais próxima para emitir a carta de encaminhamento e dar sequência no agendamento da entrevista.As vagas para reserva são ofertadas de segunda a sexta-feira, de acordo com a capacidade operacional de cada agência a partir das 8h, em dias úteis.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: