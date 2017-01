Clínica Escola de Nutrição da Unicentro oferece receitas personalizadas

Publicado em 03/01/2017 12:35

Os pacientes atendidos pela Clínica Escola de Nutrição da Universidade Estadual Centro-Oeste (Unicentro), com sede em Guarapuava, uma das sete instituições de ensino superior do Governo do Paraná, recebem, além de orientações sobre a dieta, receitas alternativas, que vão garantir um cardápio saboroso, saudável e diversificado.“Já na primeira consulta os pacientes recebem um cardápio juntamente com algumas receitas personalizadas para que possam fazê-las no seu dia-a-dia", contou a professora Adriana Masiero, do Departamento de Nutrição. O objetivo, ela explica, é incentivar que o paciente siga corretamente o plano alimentar. A ideia é que, a cada consulta, ele leve para casa um cartão com receitas diferenciadas e fáceis de preparar.- De acordo com a professora Adriana, entregar uma receita nova a cada consulta, é uma maneira de trazer uma novidade para o paciente. “A ideia de entregar cartões individualizados é que eles tenham sempre isso como uma novidade. Então, eu vou lá hoje e vou receber uma outra receita, mês que vem eu vou receber uma outra. Essa ideia de fazer individualizado é que eles estejam sempre motivados a algo diferente”, explicou.Antes de chegar até o paciente, a receita é testada pelas acadêmicas. No laboratório, elas separam os ingredientes, misturam tudo com cuidado, e, depois de tudo arrumadinho na forma, colocam no forno. O resultado está aprovado por quem mais interessa, o paciente.Valter Quadros, por exemplo, depois de um susto com os altos índices de glicose, veio até a Clínica Escola em busca de tratamento nutricional individualizado e de fácil acesso. Em pouco tempo de acompanhamento, ele já viu bons resultados. “Ela me passou o programa de alimentação, a partir de então eu comecei, mudando a alimentação, quantidade e qualidade. Eu comia muito mal, só duas ou três vezes ao dia. Hoje eu faço de seis a sete refeições e, junto, caminhadas”, contou Valter.Depois de provar um dos pratos sugeridos, Valter garantiu que vai continuar com a dieta, agora, incluindo a nova receita. “Com certeza. Já falei que quero a receita, vou fazer e vou divulgar, para que outros também tenham acesso a essa delícia”, disse.- Para a acadêmica Tatiane Wendler, ver o sucesso dessa iniciativa é motivo de orgulho. “É bem gratificante. Um aprendizado não só para agora mas para vida que a gente tá tentando melhorar cada dia mais”, afirmou.A acadêmica Patrícia Amâncio também destacou que ver o paciente satisfeito, é sinal de que o trabalho realizado na Clínica de Nutrição cumpriu seus objetivos. “É muito bom quando o paciente chega no mês seguinte e diz: aquela receita deu certo, é muito boa, a gente gostou. Vemos que estamos fazendo a coisa certa e que estamos ajudando as pessoas”.As consultas, para todas as idades, podem ser agendadas pelo (42) 3629-8133.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: