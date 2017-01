Sanepar substitui válvula em rede de grande porte em Ponta Grossa

Publicado em 03/01/2017 12:09

A Sanepar vai realizar, na madrugada e na manhã desta quarta-feira (4), a troca da Válvula de Controle Santa Paula, que regula a pressão e a vazão em uma rede de grande porte que abastece cerca de 35% da população de Ponta Grossa. Problemas técnicos detectados nessa válvula estão causando, há alguns dias, dificuldades de abastecimento em uma área expressiva da cidade e, por isso, ela será substituída.O não funcionamento adequado da válvula também tem ocasionado vazamentos em alguns pontos da rede. Equipes da Sanepar estão em campo desde a semana passada realizando pesquisas de vazamento e os consertos necessários.As obras acontecerão a partir das 03h da manhã de quarta-feira (4) e os serviços estão programados para ser concluídos ao meio-dia. Como se trata de uma rede de grande porte, a válvula será substituída por outra de maior capacidade. Os reparos irão causar interrupção no abastecimento e a retomada deve ocorrer até às 13 h do dia 4. A normalização será de forma gradativa nos períodos da tarde e da noite.CAIXA D'ÁGUA - É importante que as residências tenham caixa d'água com capacidade para atender os moradores por, pelo menos, 24 horas. A Sanepar pede aos moradores que não terão o abastecimento afetado que utilizem água com racionalidade, priorizando consumo humano e higiene. Assim, a retomada do abastecimento aos moradores que serão afetados pode ser mais rápida. Quem tiver reservatório domiciliar não deve ser afetado.BAIRROS - O abastecimento pode ser afetado em vários locais da cidade: Santa Paula, Jardim Iansen, Benedita, Parque Dom Pedro I, Conjunto Verona, Rebita, Araguaia, Dom Bosco, Panaroma, San Marino, Maracanã, Auto Estrada, Atenas, Gralha azul, Shangrilá, Monte Belo, Canaã, Bonsucesso, Bela Vista, Dalabona, Três Rios, Manacás, Estrela do Norte, Santa Luzia, Residencial Scheifer, Congonhas, Santa Bárbara, Planalto, Ildemira, Boa Vista, Senador Flávio Correia Guimarães, Portal Boa Vista, Borato, Parque do Café, Vitória, Alto da Colina, Portal do Norte, Real, Boreal, Piriquitos, Vila Romana, Santa Edwiges,Taquari dos Polacos, Cristo Rei, São Lucas, Rural Campos Verde, Rural Princesa dos Campos, Vila Cristina, Madalena, São Miguel, Santo Antonio, Vila Clock, Vila Lina, Ronda, Nova Ronda, Moisés, Marina da Ronda, Vila Lerner, Thaunay, Profª Julia Rosas, Graciano Antunes, Colômbia, Felicidade I e II, Esperança, Antunes Duarte, Adolfo Antunes, Ribeiro, Peixoto, Los Angeles, Califórnia, Alfredo Pedro Ribas, Estrela Augusta, Barcelona, Madureira, Hildemberg, Vila Cristina, Nova Rússia, Vila Hennemberg, Vila América, Nossa Senhora das Graças, Mezomo, Vila Isabel, Monte Carlo, Eldorado, Esplanada, Jacarandá, Bela Vista, Leila Maria, Atlanta, Moradas e Terra Nova.Nesta terça-feira (3), equipes da Sanepar estão fazendo os trabalhos preliminares de preparação da substituição da válvula. Estes reparos podem afetar na tarde desta terça-feira os bairros Gralha Azul, Itapoá, Jardim Maracanã e Parque Auto Estrada até o período da tarde.