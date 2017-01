Museu Oscar Niemeyer tem Quarta Gratuita e Quinta com horário estendido

Publicado em 03/01/2017 10:40

O Museu Oscar Niemeyer (MON) convida o público a participar da programação especial na primeira semana de 2017. Na quarta-feira (04), haverá entrada franca com oficina e visita mediada e, como sempre, a primeira quinta-feira do mês (05), o MON funcionará em horário especial.Nesta quarta a entrada no museu é gratuita das 10h às 18h. A equipe da Ação Educativa preparou uma oficina livre de dobradura e papel rendado, das 11h às 17h. Haverá também mediação pela exposição “Jefferson Cesar: um Dom Quixote na arte do Paraná”, às 15h, composta por cavaleiros, santos e arlequins criados pelo artista a partir de sucata. A mostra é um projeto especial do MON, que apresenta um artista paranaense já falecido que tenha obras no acervo do museu.Na quinta-feira o MON funcionará por mais tempo, das 10h às 20h, com entrada gratuita a partir das 18h. O horário estendido também funciona para o MON Café e a MON Loja.- Os visitantes poderão conferir as 15 exposições que estão em cartaz. Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen, Gonçalo Ivo: a pela da pintura, Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz, Oscar Niemeyer: Vida e Obra – arquitetura é invenção, Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba, Valdir Cruz: IMAGO – o olhar do sabiá, Jefferson Cesar – um Dom Quixote na arte do Paraná, MAC-MON: um diálogo, Obras sob a guarda do MON, Histórias do acervo MON – em aberto, Museu em Construção, Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.Na parte externa do museu, há duas intervenções: Panapaná, com mais de 4 mil borboletas de cerâmica, no jardim externo, e Yo Soy You, de Arnaldo Antunes, no chão de vidro.04 de janeiro de 2017Entrada franca das 10h às 18hRetirada de ingressos até17h30.05 de janeiro de 2017Horário: das 10h às 20h (café, loja e exposições)Das 10h às 18h, ingressos: R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada para professores e estudantes com identificação).Das 18h às 20h: entrada gratuitaRetirada de ingressos até 19h30.Quarta-feira, 04 de janeiroOficina livre com a equipe da Ação EducativaTécnica: Dobradura: Papel rendadoHorário: 11h às 17hLocal: Sala de Oficina – subsoloMediação com a equipe da Ação EducativaExposição: “Jefferson Cesar: Um Dom Quixote na arte do Paraná"Horário: 15hLocal: Sala de Referencia do acervo e Ação Educativa. SubsoloRua Marechal Hermes, 999.Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h41 3350-4400Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: