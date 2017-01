Acidentes nas rodovias estaduais caem 25% durante a Operação Réveillon

Publicado em 02/01/2017 18:40

Durante a Operação Réveillon, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou 69 acidentes nos cerca de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais no Paraná. Houve queda de 25% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 93 acidentes. Desde as 8h de sexta-feira (30) até às 8h desta segunda-feira (02), seis pessoas morreram e 72 ficaram feridas. No ano anterior, durante a mesma operação, 82 pessoas ficaram feridas – uma queda de 12% - e nove morreram (- 33%).Os policiais militares rodoviários emitiram ainda 1.450 autuações de trânsito. No Litoral do Estado, não houve nenhum acidente de trânsito com óbito em rodovias estaduais.De acordo com os dados do BPRv, em todo o Paraná, as equipes policiais fizeram 612 testes etilométricos (teste do bafômetro) nas estradas estaduais no período. Foram efetuadas três prisões por embriaguez ao volante (artigo 306) e emitidas seis multas pela mesma infrações (artigo 165).As ações de fiscalização também resultaram em 68 veículos retidos por irregularidades e outras pendências administrativas. No ano passado, foram 300 testes etilométricos (um aumento de 104%), além de três autuações pelo artigo 165 e uma prisão pelo artigo 306.Para fiscalizar o excesso de velocidade, o BPRv colocou policiais militares com radares móveis em pontos onde historicamente ocorrem mais infrações. A atividade resultou em 3.309 imagens por radar neste ano, contra 5.483 imagens feitas no mesmo período de 2015/16.LITORAL - A atuação da Polícia Militar também se concentrou nas rodovias estaduais que cortam o Litoral paranaense, onde houve 14 acidentes, oito pessoas feridas, 61 exames etilométricos, 305 autuações de infração de trânsito e 1619 imagens de radar por excesso de velocidade. No período do mesmo feriado no anterior, foram 21 acidentes, 11 feridos, 19 testes etilométricos, 149 autuações e 461 imagens por radar."Os números se estabilizaram em comparação ao passado, mas a maior conquista foi não ter nenhum óbito nas rodovias estaduais que cortam o Litoral, assim como em 2016. Isso se deve à maior presença dos policiais militares, à intensificação do policiamento e da fiscalização", destaca o comandante da 1ª Companhia do BPRv, capitão Cunha.O oficial mencionou ainda que a embriaguez ao volante foi reprimida com a fiscalização. "Neste ano tivemos um aumento no número de testes etilométricos devido a maior presença do BPRv nas estradas, pois o objetivo é inibir a esse delito e, assim, evitar acidentes e mortes", complementou.