Estação Saí-Guaçu volta a operar em Guaratuba

Publicado em 01/01/2017 19:04

Um forte temporal com chuva, raios e ventos fortes na região litorânea do Paraná na tarde deste sábado (31) provocou queda de energia elétrica em algumas unidades dos sistemas de abastecimento de água em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. As equipes da Sanepar e da Copel trabalharam intensamente para restabelecer as unidades ainda na madrugada.







A mais prejudicada foi a Estação de Tratamento de Água (ETA) Saí-Guaçu, que ficou por quase dez horas com seu funcionamento prejudicado durante a virada do ano. A cidade está abastecida, mas, por conta disso, pode haver desabastecimento temporário em Guaratuba, nos pontos mais afastados dos centros de reservação da Sanepar. “A ETA Saí-Guaçu é de vital importância para o abastecimento da cidade de Guaratuba. Quando temos esse tipo de situação, as equipes trabalham incansavelmente até o restabelecimento completo do sistema. Nosso receio, nesses casos, é de que possam ocorrer vazamentos e rompimentos de tubulação quando a rede de distribuição volta a sua carga normal. Por isso, o restabelecimento da pressão nas redes é feito de maneira gradual”, explica o gerente da Sanepar no Litoral, Arilson Mendes, que acompanhou toda a situação no Centro de Controle Operacional (CCO) e na ETA.







Em Guaratuba, a Sanepar opera duas ETAs: a Saí-Guaçu, que produz 190 litros por segundo, e a ETA Morro Grande, que produz 140 litros por segundo. O sistema funciona de maneira integrada, sendo que é possível fazer manobras, abrindo e fechando registros e modificando o funcionamento de alguns equipamentos, para evitar desabastecimento. Na cidade, a Sanepar atende 22 mil ligações de água.







O temporal também atingiu as elevatórias das regiões do Atami, Betaras, Ipanema, Praia Grande e Shangrilá. Ainda a captação do Rio das Pombas foi paralisada por meia hora. O funcionamento de todas essas unidades já foi normalizado.







A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios. Outra recomendação é a instalação de caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas, conforme as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.







O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.













Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: