Atenção para mudança no trânsito em Guaratuba durante o retorno do Ano-Novo

Publicado em 31/12/2016 16:52

O Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar fará mudanças no trânsito neste domingo (1º) devido ao número de pessoas que sairão do Litoral após as festas de fim de ano. As duas vias de acesso ao ferryboat, em Guaratuba terão mão única. A operação acontecerá das 7h às 19h e a mudança foi definida pela prefeitura de Guaratuba em conjunto com a Polícia Militar, para reduzir os congestionamentos nos momentos de maior pico."Aquela inversão que acontecia na PR-407, saindo de Pontal do Paraná e seguindo sentido Paranaguá, não fazemos mais. Foi feita uma melhoria de engenharia e não há mais a necessidade dessa inversão. Em Guaratuba, a entrada para o ferryboat terá duas pistas subindo. No sentido centro para o ferryboat estamos fechando os últimos detalhes para colocar uma guarita a mais para melhorar o acesso", explica o porta-voz do BPRv, capitão Idevaldo de Paula Cunha Júnior.Para quem vai sentido Garuva para pegar a BR-101 ou a BR-376 precisa de atenção. "Inevitavelmente acontecerá congestionamento, mas teremos policiais nos principais cruzamentos sinalizando e ajudando na fluidez do trânsito. Pedimos tranquilidade a todos e que o condutor respeite os limites da via e as sinalizações de trânsito", diz o capitão.MÃO ÚNICA - As duas vias de acesso ao ferryboat, em Guaratuba, terão mão única. Na subida do Corpo de Bombeiros, na Rua Antônio Rocha, o sentido único será em direção ao ferryboat, com duas vias, sendo mantida a via de acesso exclusivo a Caieiras.Quem desembarca do ferryboat, em Guaratuba, terá de pegar a via que chega até a rua Capitão João Pedro, na área central. Por esta rua só sobem táxis com passageiros para desembarcar na balsa e veículos oficiais.