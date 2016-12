Governador inicia Operação Verão com reforço das ações no Litoral

Publicado em 27/12/2016 15:00

O governador Beto Richa deu início nesta terça-feira (27), em Matinhos, à Operação Verão Paraná 2016/2017. A partir de agora, até o Carnaval, o governo estadual intensificará as ações nos sete municípios litorâneos, principalmente nas áreas de segurança, saúde, energia, saneamento e turismo.A Verão Paraná concentra ações de todo o governo no Litoral do Estado.“Mais uma vez o Governo lança ações coordenadas para garantir o bem-estar dos moradores e de mais de 1 milhão de visitantes que vêm ao nosso Litoral. Temos uma grande estrutura de segurança, saúde pública e uma parceria estreita com os sete municípios”, explicou o governador. “Também disponibilizamos recursos às prefeituras para melhorar suas estruturas, sobretudo na área da saúde”, disse.Richa ressaltou que o investimento no Litoral acontece durante todo o ano, não apenas na temporada. “Já podemos ver os investimentos na infraestrutura da orla, como nos calçadões de Matinhos e Guaratuba, pavimentação asfáltica e, principalmente, em saneamento”, afirmou.Com as obras do Governo do Estado, os índices de saneamento de alguns municípios do Litoral são comparáveis ao de países de Primeiro Mundo. A Sanepar está investindo R$ 250 milhões para melhoria do sistema de esgotamento sanitário de Matinhos e Pontal do Paraná. “Podemos perceber que já não existem mais indicativos de água imprópria para banho nas nossas praias”, ressaltou Richa.27,5 MILHÕES – Durante os 62 dias de temporada, o Estado investirá R$ 27,5 milhões, incluindo despesas gerais como pessoal, veículos, equipamentos, locação de pousadas, diárias, entre outros. Saúde e segurança são as áreas de maior ênfase. Na semana passada o governo liberou R$ 4,3 milhões para que os sete municípios litorâneos reforcem as ações de Saúde.Os recursos permitem que os municípios reforcem o quadro de médicos e enfermeiros para atender às demandas da população, além da compra de material-hospitalar. Serão 5.445 plantões extras nos principais hospitais e prontos-socorros do litoral.A população contará com os serviços do Samu 192 para resgate e atendimento pré-hospitalar. Além das sete ambulâncias já existentes, outras duas foram destacadas. O serviço também conta com um helicóptero para salvamento no mar e outras situações de emergência.O Centro de Recuperação de Afogados (CRA) vai operar em Matinhos, com equipe especializada em urgências aquáticas. O CRA já salvou dezenas de vidas desde a sua implantação. As polícias Civil e Militar ampliaram o contingente na região para garantir a segurança e o governo locou mais 50 viaturas já destacadas para a região.O secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, explicou que a Operação Verão Paraná demandou uma organização das forças de segurança do Estado. “Os nossos policiais e bombeiros estão plenamente preparados para esta operação. Como a população aumenta de cerca de 200 mil para aproximadamente 1 milhão de pessoas, demanda uma ação coordenada”, disse. “Este ano estamos com um efetivo maior nas ruas e mais viaturas, sendo que metade delas são locadas, ou seja, não vão parar por circunstância alguma e nem desfalcar outros municípios”, explicou.O chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Verão Paraná, coronel Adilson Castilho Casitas, afirmou que o principal objetivo da operação é garantir mais tranquilidade, segurança e bem-estar para quem aproveita a temporada no Paraná.“Quando o veranista sai de sua residência e inicia a viagem já encontra reforços nas rodovias. No momento em que chega no Litoral tem toda a infraestrutura necessária, uma água tratada com qualidade, limpeza da areia, reforço na segurança pública, os guarda-vidas dando orientações e zelando por sua segurança”, destacou. “Na área da saúde, o governo deixa à disposição helicóptero e aeronave para, se houver a necessidade, fazer a remoção de pessoas a locais especializados”, completou.INFRAESTRUTURA – Para o início do verão, o governo estadual investiu na infraestrutura dos sete municípios do Litoral. Desde 2011, já foram destinados mais de R$ 57 milhões em obras e equipamentos, entre eles, 243 mil metros quadrados de pavimentação, 15 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico e 77 mil metros quadrados de urbanização de calçadas, com rampas de acessibilidade.No município de Matinhos, foi inaugurado em setembro deste ano o Ginásio de Esportes Vicente Gurski, o Cascatão, que estava com as obras paradas há 16 anos. A orla de Caiobá também foi revitalizada, entre a Avenida Augusto Blitskow. “O governador Beto Richa fez mais pelo Litoral paranaense, para Matinhos principalmente, do que todos os governos em 40 anos. Isso em todos os setores”, afirmou o prefeito Eduardo Dalmora. “Estamos felizes em abrir mais uma operação Verão Paraná e ter a oportunidade de agradecer ao governador por nos ter apoiado e investido no Litoral”, declarou.SEGURANÇA PÚBLICA - A Polícia Civil terá equipes prontas para atender os cidadãos da maneira mais eficiente nas delegacias dos municípios, além da prestação de serviços de identificação e investigação. Haverá reforço de policiais durante todo o Verão Paraná 2016/2017 para elucidar mais rapidamente casos criminais.Já a Polícia Militar fará policiamento nas ruas, pontos turísticos, praças e outros locais públicos, além da presença ostensiva na orla v. O policiamento incluirá blitz educativas para alertar pedestres e condutores sobre a educação no trânsito. “É um momento de grande atividade da Polícia Militar, focada no atendimento da nossa população, que neste momento de férias escolares e festejos de final de ano se concentra no Litoral”, afirmou o comandante-geral da PM, coronel Maurício Tortato.As atividades terão o reforço das unidades especializadas da PM, como o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) com um helicóptero que auxiliará tanto nas atividades preventivas e repressivas de segurança quanto em resgates e remoções aeromédicas de pessoas que estejam com quadro de saúde grave.O Instituto de Criminalística terá dois postos (Guaratuba e Matinhos), criados especialmente para atender a demanda do Verão Paraná 2016/2017 e reforçar o atendimento à comunidade com médicos, peritos e outros técnicos da área.Nas rodovias estaduais o Batalhão de Polícia Rodoviária estará com efetivo reforçado nos postos para prestar orientações e fazer fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito, da documentação obrigatória e das condições dos veículos. Também haverá operações pontuais com radares fotográficos e bafômetros e de Lei Seca.A Patrulha do Sossego - braço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) da Polícia Militar - também estará na operação com equipes para atuar especificamente em ocorrências de perturbação do sossego e da tranquilidade. Os policiais e bombeiros militares também farão a distribuição gratuita de pulseirinhas de identificação para as crianças em pontos que estarão disponíveis à comunidade durante todo o dia.“Nossa participação aqui é determinante para que possamos assegurar a segurança das pessoas que frequentam o nosso Litoral, assim como todos os locais do Estado em que há balneários adequado para o uso das pessoas”, explicou comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Juceli Simiano Junior.SAÚDE - O Governo colocará os profissionais da área à disposição dos cidadãos nos postos de saúde dos municípios litorâneos e também nas tendas distribuídas pela orla marítima, oferecendo gratuitamente testes rápidos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e atendimento de primeiros-socorros às vítimas de envenenamento por águas-vivas, entre outros serviços.Haverá ainda a distribuição de material educativo com dicas para que o banhista possa aproveitar o verão com atenção aos cuidados de saúde. Os serviços auxiliam na identificação de doenças que ainda não apresentaram sintomas aos pacientes. Haverá também ações de combate à dengue e remoção de criadouros.A Secretaria estadual da Saúde também disponibilizará o serviço de remoção aeromédica com todos os equipamentos para assistência e segurança no transporte de pacientes. As tripulações terão à disposição a UTI Móvel para os casos mais graves.BALNEABILIDADE E MEIO AMBIENTE - Para garantir a segurança e a qualidade da água para o uso da população, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) fará boletins de balneabilidade periodicamente para indicar quais locais apresentam riscos à saúde e os que permitem o contato para atividades de lazer, não para consumo.Equipes de profissionais estarão nas praias paranaenses para analisar as condições da água por meio de testes de qualidade nos locais com maior concentração de pessoas e pontos que podem ser foco de contaminação, como as saídas de galeria de águas pluviais e foz de rios no mar. Também foram feitos investimentos na Ilha do Mel para a reconstrução de locais devastados pelas fortes ondas que abateram a ilha.ENERGIA E SANEAMENTO - A Copel Telecom estará mais uma vez com o serviço de internet grátis na orla marítima com o sinal Wi-Fi disponível para os cidadãos, o qual será distribuído por 100 estações de transmissão em pontos de acesso. Para melhorar o atendimento à população, a Copel investiu mais de R$ 8 milhões na expansão e modernização da rede elétrica.A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) fez investimentos na rede de esgoto de todo o Litoral, sendo que 500 km já foram entregues e haverá mais 2,5 mil novas ligações de esgoto para contribuir com a balneabilidade das praias paranaenses. Serão disponibilizadas ao cidadão as duchas ecológicas, muito elogiadas pela população, as tendas de educação ambiental e de serviço, com entrega de materiais educativos e de orientação sobre a utilização de caixas d'água, a importância da ligação correta de esgoto, pagamento de débitos e outros serviços. Também haverá três cadeiras anfíbias para portadores de necessidades especiais.ESPORTE E TURISMO - A Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo realizará atividades recreativas, esportivas, de lazer e eventos esportivos, com ações promocionais nos balneários do Litoral paranaense. As atividades acontecem em dois postos fixos nos municípios de Matinhos (Caiobá) e Pontal do Paraná (Ipanema), além de equipes itinerantes atendendo diversos balneários do litoral paranaense.PRESENÇAS – Participaram da solenidade a secretária estadual da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; os secretários do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício; e da Comunicação Social, Márcio Villela; o comandante da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Furtado; e prefeitos da região.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: