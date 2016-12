Inscrições para evento nacional sobre eficiência energética estão abertas

Publicado em 23/12/2016 10:00

Interessados em conhecer pesquisas e práticas sobre o uso eficiente de energia no setor de saneamento no Brasil podem se inscrever no workshop que a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) promove em 23 de janeiro de 2017, em Curitiba.No evento serão apresentados os nove trabalhos vencedores do Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis (PSTS), dedicado a pesquisadores e acadêmicos de todo Brasil. Empregados da Sanepar também vão mostrar os trabalhados que venceram o Prêmio Inova Sanepar, desenvolvido somente entre os trabalhadores da Companhia.O workshop sobre o uso eficiente de energia no setor de saneamento faz parte das comemorações do aniversário de 54 anos de fundação da Companhia.INSCRIÇÕES - As inscrições são gratuitas e limitadas e devem ser feitas pelo email premio@sanepar.com.br até 18 de janeiro. O e-mail deve ter como assunto “Inscrição – 23/01” e conter os dados o nome completo, dados para contato (telefones com códigos de área, email e endereço com CEP) e instituição a que pertence o inscrito.PROGRAMAÇÃO – O evento inicia às 8h, com credenciamento, e segue com as palestras sobre Aproveitamento de biogás e lodo excedente de reatores UASB como fonte de energia renovável em estações de tratamento de esgoto (André Pereira Rosa – UFMG); Avaliação do potencial de produção de biometano a partir de lemnas: efeito do pré-tratamento (Bruna Scandolara Magnus – UFSC); Dimensionamento de um biodigestor: aproveitamento de resíduos urbanos para a geração de biogás (Kelly Borne – UNILA) e Purificação de biogás através de cultivo de microalgas em efluentes orgânicos (Bruno Miyawaki – UFPR).Após o intervalo para o almoço, as palestras serão sobre Automação no controle de perdas, impactos ambientais e eficiência energética em sistemas de abastecimento de água (Rodrigo Votre – Sanepar) ;Eficiência energética em bombeamentos de água tratada (Maiquel Auri Lamb – UFSM); Otimização da macro distribuição do sistema de abastecimento integrado de Curitiba – SAIC (Katia Regina Garcia da Silva – Sanepar); Método para seleção de bombas funcionando como turbina (BFT) em substituição a válvulas redutoras de pressão” (Gustavo Meirelles Lima – UNICAMP) e “Uso racional de energia elétrica com a implantação da comissão interna de conservação de energia elétrica – CICE (Vanderlei Gonçalves da Silva – Sanepar).Também estão previstas palestras sobre o potencial de economia do Brasil relativo à eficiência energética em sistemas de abastecimento de água e das atividades da Sanepar no setor, respectivamente, com Rita Cavaleiro de Ferreira, representante da Agência Alemã de Cooperação Internacional GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), e com Gustavo Rafael Collere Possetti, doutor na área e gerente de pesquisas na Sanepar.PRÊMIOS - Esta é a primeira edição dos dois prêmios da Sanepar sobre o tema. O PSTS teve mais de 30 trabalhos inscritos, vindos de várias instituições de ensino do Brasil, e o Inova, 49 inscrições. Segundo a Sanepar, a intenção dos concursos é estimular a pesquisa sobre energia e saneamento e buscar soluções sustentáveis para conservação, racionalização e produção de energia, um dos principais insumos do setor de saneamento.Juntos, os nove vencedores do PSTS e do Inova receberam R$ 105 mil em dinheiro e terão seus trabalhos publicados em livro. A obra será lançada no mesmo dia do Workshop, em uma solenidade de premiação.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: