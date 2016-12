Cascavel encerra o ano com 97,63% de atendimento com rede de esgoto

Publicado em 23/12/2016 09:50

A cidade de Cascavel fecha 2016 na segunda colocação entre as cidades com os melhores índices de coleta e tratamento de esgoto do Paraná, com 97,63% de imóveis atendidos. Os investimentos da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) no município fizeram com que o índice alcançasse esse patamar de cidades de primeiro mundo.De 2011 até agora, os valores investidos na ampliação do sistema de esgoto, somados aos das obras que estão em andamento, chegam a R$ 99 milhões. Hoje, são 113.560 domicílios atendidos com o serviço de coleta e tratamento do esgoto na cidade.O gerente Renato Bueno afirma que o alcance dessa marca reflete o compromisso da empresa com a população de Cascavel. "Além de cumprir compromissos firmados em contrato, contribuímos com a melhoria das condições de vida e de saúde dos moradores e com o desenvolvimento econômico da cidade", destaca Renato.Para o prefeito Edgar Bueno, chegar a quase 100% de saneamento é um orgulho. "Estamos antecipando e superando a meta estipulada para 2021, que era de 90%. Enquanto no País a média de coleta de esgoto é de 48,6% e a de tratamento é de 39%, Cascavel, com apenas 65 anos, já apresenta índices de primeiro mundo".Assim como em todos os sistemas que a Sanepar opera, todo o esgoto coletado na cidade recebe tratamento. No caso de Cascavel, em uma das quatro estações instaladas - ETE Sul, ETE Norte, ETE Oeste e a ETE Melissa. Para coletar e transportar o esgoto, o sistema tem mais de 1,3 milhão de metros de tubulações de diversos diâmetros. São retirados dos imóveis e tratados diariamente cerca 50 milhões de litros de esgoto, depois devolvidos à natureza dentro dos parâmetros definidos pela legislação ambiental.RECONHECIMENTO – Em novembro de 2016, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) conferiu à Gerência Regional da Sanepar em Cascavel o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS). Com o Troféu Prata, a gerência foi reconhecida pela busca de eficiência e melhoria contínua das atividades de rotina. Trata-se do maior prêmio do setor de saneamento do País.