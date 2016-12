Copel cria diretoria de Governança, Risco e Compliance

Publicado em 23/12/2016 09:40

A Copel formalizou na tarde de quinta-feira (22) a criação de sua Diretoria de Governança, Risco e Compliance. O novo órgão antecipa o cumprimento de exigências da Lei Anticorrupção, regulamentada em 2015, e da nova Lei das Estatais, de 2016. Seu diretor será o advogado Fábio Malina Losso, eleito pelo Conselho de Administração em reunião na sede da Copel, em Curitiba."Frente às acusações de falta de transparência e à crise de confiança que atualmente acometem tantas empresas, públicas e privadas, no Brasil, temos a grata satisfação de anunciar a criação de um órgão que vai aprimorar ainda mais nossa gestão, em todos os âmbitos, prevenindo a ocorrência de problemas e ampliando a transparência de nossas decisões", afirmou o presidente da Copel, Luiz Fernando Leone Vianna.Fábio Losso ressaltou que a criação do novo órgão dá continuidade à tradição da Copel em adotar práticas que se antecipam às exigências legais. "Por estar presente nas Bolsas de Valores de Nova York e Madri, que estabelecem rígida regulamentação para as empresas participantes, a Copel sempre saiu na frente no que se refere ao cumprimento das normas legais", afirmou. "São práticas que, no longo prazo, garantem maior eficiência e solidez à empresa, e antecipam um modelo que cedo ou tarde deverá ser adotado por todas as estatais brasileiras".Em sua estrutura, a nova diretoria assimilará as atribuições de outros órgãos da Copel que até então respondiam pela gestão de riscos, governança e integridade – além de colocar a Companhia entre as primeiras empresas brasileiras a incorporar nesta área as atividades de gestão de sustentabilidade empresarial, que busca alinhar as práticas de governança da empresa às das companhias que são referência mundial no tema.CURRÍCULO - O advogado Fábio Malina Losso possui ampla experiência na área jurídica e em administração pública. É doutor em Direito Civil pela USP e PhD em Políticas Públicas pela Universidade de Chicago.No Paraná, já dirigiu o Banco de Desenvolvimento do Paraná (Badep) e foi secretário-geral do Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Paraná (Cetran-PR). É ainda professor convidado em cursos de mestrado e doutorado da Universidade de Chicago e em outras universidades brasileiras.