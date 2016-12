Justiça disponibiliza cronograma de ações de cidadania para 2017

Publicado em 27/12/2016 10:00

A Coordenação do Programa UPS-Cidadania da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direito Humanos disponibiliza o cronograma de ações do Paraná Cidadão e UPS-Cidadania para 2017.Para a coordenadora dos dois programas, Maria Gorete Brotti, o objetivo é atender novos municípios. "Nosso objetivo é aumentar os serviços atendendo de 20 a 24 municípios, prevendo dois eventos por mês, para que os atendimentos aumentem e a população possa receber os atendimentos necessários sem custo algum".Entre as informações é possível verificar as datas dos eventos que serão realizados pelo Programa UPS-Cidadania e Paraná Cidadão.Para acessar o cronograma de ações clique AQUI