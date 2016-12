Quarenta famílias de Salto do Itararé recebem novas casas

Publicado em 22/12/2016 17:20

Representantes da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e da Prefeitura de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro, entregaram nesta quinta-feira (22) as chaves de casas populares a 40 famílias. O residencial Vereador Jorge Vieira de Carvalho foi construído graças à parceria do Governo do Paraná, por meio da Cohapar, Copel e Sanepar, com o Governo Federal e a Prefeitura. O investimento doi de R$ 1,2 milhão.Os imóveis foram construídos dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, modalidade Sub50, para municípios com menos de 50 mil habitantes. As moradias têm 40,99 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.As famílias atendidas moravam em condições de vulnerabilidade social, em áreas de risco, e não pagarão nada pelas casas que são totalmente subsidiadas pelo poder público. As famílias passam a viver em casas seguras e com toda a infraestrutura necessária.De acordo com o prefeito de Salto do Itararé, Israel Domingos, os investimentos em habitação popular trouxeram desenvolvimento e qualidade de vida para muitas famílias na cidade. “Com a melhoria das condições de vida propiciada pelas novas moradias, incentivamos que os beneficiários resgatem sua autoestima e a cidadania, sem contar que vão viver com mais tranquilidade e segurança”, afirmou o prefeito.Para o coordenador regional da Cohapar em Cornélio Procópio, Douglas Carneiro de Oliveira, a entrega representa o sucesso da política habitacional do governo estadual. “Graças às parcerias do poder público em todos os níveis, muitas famílias melhoraram de vida com a conquista de novas moradias em todo o Paraná. O governador Beto Richa colocou a habitação como uma das prioridades de governo e estamos ajudando milhares de famílias a realizarem o sonho de conquistar uma moradia mais digna”, disse o coordenador.VIDA NOVA - Juliane da Silva, 38 anos, dona de casa, e o marido Marco Antônio de Oliveira, 41 anos, lavrador, moram com dois filhos em uma casa cedida e acreditam que a vida vai melhorar bastante a partir de agora. “Todo mundo sonha em ter o seu cantinho, tenho certeza de que tudo vai mudar, vamos deixar a casa do jeito que sempre sonhamos. Ter a nossa casa parecia uma coisa impossível que só hoje, com as chaves na mão, é que estou acreditando que é verdade”, contou Juliane.Ademir Cândido Leal, 49 anos, desempregado, e a esposa Leonina Tavares Leal, 48, dona de casa, moram na casa do pai dela. “Para a gente que não têm boas condições financeiras, ter uma casa é praticamente um sonho que nunca vai se realizar, mas hoje só temos motivos para sorrir, é o dia mais feliz de nossas vidas”, afirmou Leonina.INVESTIMENTOS - Desde 2011, o município de Salto do Itararé foi beneficiado com investimentos públicos que chegam a R$ 2,1 milhões, beneficiando 34 famílias de pequenos produtores e mais 40 da área urbana. Outras 38 famílias receberam a titulação de seus imóveis.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: