Richa libera mais R$ 6 milhões para socorrer o Hospital Evangélico

O governador Beto Richa autorizou nesta quinta-feira (22) o repasse de R$ 6 milhões em recursos extras para apoiar o Hospital Evangélico de Curitiba neste momento de crise do estabelecimento. O incentivo vai auxiliar na cobertura de despesas de custeio, como compra de medicamentos, materiais farmacológicos e hospitalares. A intenção é garantir que o hospital permaneça de portas abertas, sem que o atendimento seja suspenso.Richa afirma que a iniciativa demonstra a preocupação do Estado com a saúde dos curitibanos. “Trata-se de um hospital estrategicamente importante, que passa por uma grave crise financeira. Não podemos deixar que a população seja prejudicada e por isso estamos ajudando em tudo que está ao nosso alcance”, destacou.O repasse do incentivo será dividido em 12 parcelas mensais, sendo as duas primeiras no valor de R$ 1 milhão. As restantes serão de R$ 400 mil por mês. A previsão é que o primeiro pagamento seja feito já na próxima terça-feira (27). “É uma medida emergencial que tomamos para assegurar que o hospital mantenha o atendimento normal neste fim de ano”, explica o governador, que há duas semanas já havia liberado o repasse de R$ 2,6 milhões à instituição, em caráter de urgência.REFERÊNCIA - Atualmente, o Hospital Evangélico de Curitiba conta com 434 leitos gerais - 373 disponíveis à rede pública de saúde. São 35 leitos de UTI adulto e mais 25 de UTI neonatal, para assistência a recém-nascidos. Além disso, a unidade é uma das principais referências de atendimento em urgência e emergência, gestação de alto risco e área de queimados.De acordo com o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, o fechamento do serviço geraria um problema muito sério ao sistema de saúde, sobretudo neste período de festas em que o número de vítimas de queimaduras aumenta. “O Evangélico é hoje a nossa principal referência de atendimento em queimaduras graves no Paraná. Pacientes de diversas regiões do Estado são encaminhados para cá”, informou.O interventor do Hospital Evangélico de Curitiba, Carlos Alberto Miguez da Senna Motta, explica que o recurso extra vai dar um fôlego ao hospital, que por diversas vezes já teve que interromper os atendimentos devido à falta de materiais. “Isso que o Estado está fazendo é realmente uma grande ajuda. Curitiba é gestão plena do sistema, mas não tem condições de nos apoiar neste momento. Se não fosse o Estado, a situação estaria muito pior”, declarou.NOVA LEI - Para repassar incentivos de custeio a hospitais sob intervenção (administrativa ou judicial), o Estado teve que promulgar uma lei inédita no País para tratar deste tema. O texto normatiza a concessão de subvenções sociais a serviços de saúde neste regime. O ajuste legal beneficiou diretamente quatro instituições: Santa Casa de Cambé, Hospital São Rafael de Rolândia, Santa Casa de Ibiporã e Hospital Evangélico de Curitiba.No Paraná, as transferências voluntárias de recursos a hospitais sob intervenção estavam suspensas desde que algumas mudanças na legislação federal foram adotadas, inviabilizando a formalização de novos convênios. “Agora, com embasamento legal, pudemos voltar a alocar recursos de custeio nestes hospitais. Uma ajuda importante a essas instituições que passam por um amplo processo de reestruturação”, detalhou Caputo Neto.RESGATE - O Hospital São Rafael de Rolândia, por exemplo, passou a receber R$ 200 mil por mês. A diretora técnica da unidade, Tatiana Müeller, destaca que o recurso possibilitou a organização de pontos essenciais que estavam em aberto na instituição, como pagamentos aos colaboradores, prestadores e fornecedores; compra de materiais hospitalares e, inclusive, a retomada das cirurgias.“Finalmente, foi possível colocar em prática nosso plano de recuperação. O funcionamento do hospital, a partir de agora, está todo custeado com o recurso da subvenção. Só nos resta agradecer todo o apoio dado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, para o hospital e os mais de 137 mil habitantes de Rolândia e região”, comenta Tatiana.Na Santa Casa de Cambé, o repasse mensal do Estado é de R$ 270 mil e já está na segunda parcela. Quem também já foi contemplado com um segundo pagamento é a Santa Casa de Ibiporã, cujo valor é de R$ 150 mil por mês.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: