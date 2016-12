Disque-denúncia é fortalecido e participação da população aumenta

Publicado em 22/12/2016 15:10

Todos os dias, ao menos 75 pessoas contribuem com o trabalho das polícias do Paraná, fazendo contato pelo Disque-denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária. São informações sobre os mais variados tipos de crime, que podem ser repassadas de forma anônima e segura, pelo telefone (181) ou pelo site (www.181.pr.gov.br), com a possibilidade de anexar arquivos de fotos ou vídeos.A participação do cidadão com informações – que neste ano já chegou a 27.647 denúncias – é fundamental para auxiliar na investigação das polícias, conforme destaca o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita. “O 181, que é um serviço que já adquiriu extrema confiabilidade da população, passou a trabalhar diretamente com o Departamento de Inteligência (Diep) para filtragem das informações, que norteiam ações e auxiliam até em operações que as equipes policiais desenvolvem nas ruas de todo o Estado”, explica.BANCO DE DADOS - Criado pelo decreto estadual 5.494/2016, o Disque-denúncia mantém todos os tipos de crimes registrados num mesmo banco de dados, facilitando assim o acesso imediato às informações por parte dos diversos órgãos policiais. “É necessário que essas informações venham confluir dentro de um banco de dados comum a todos, para que todas as polícias possam receber essas informações e analisar conforme as suas investigações, tirando melhor proveito”, complementa o secretário.De forma totalmente anônima, o serviço garante segurança ao cidadão que tem conhecimento de alguma atitude ilícita. “É o meio oficial, seguro e que o cidadão pode utilizar sem colocar a si próprio em risco. As denúncias são analisadas e encaminhadas aos diversos órgãos policiais, obedecendo um canal técnico, critérios e metodologia estabelecidos pela comunidade de inteligência dos diversos órgãos policiais que atuam no nosso Estado, possibilitando, além da atuação policial, a utilização destes dados para o planejamento de políticas de segurança pública”, afirma o coordenador do 181, capitão Edivan Fragoso.CRIANÇAS E ADOLESCENTES – A ampliação do 181 para receber informações das diversas modalidades criminosas foi uma das metas estabelecidas pela Segurança Pública e colocada em prática em 2016. “Ao longo deste ano, tivemos aumento, principalmente o índice de denúncias relacionadas a crianças e adolescentes, a partir da mudança do serviço Narcodenúncia 181 – que recebia apenas informações que tratavam de tráfico de drogas – para o Disque-denúncia, que centraliza dados de todos os tipos de crimes”, salienta o capitão Fragoso.O número de denúncias relacionadas à violência contra crianças e adolescentes chegou perto de 2 mil neste ano, mais que o dobro do ano anterior. O coordenador do 181 ressalta que o aumento das informações também está relacionado a campanhas difundidas pelo Governo do Estado para incentivar as denúncias e para tentar reduzir esse tipo de abuso.“Estas denúncias, sobretudo as que versam sobre violações de direitos, vêm sendo difundidas para a Secretaria de Família e Desenvolvimento Social, que viabiliza o controle e o acesso aos conselhos tutelares, para ações de fiscalização e verificação dos casos”, informa o capitão Fragoso.AMBIENTAIS - Uma novidade foi o registro de denúncias de crimes ambientais que, a partir do novo sistema implantado pelo Disque-denúncia 181, são encaminhadas à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Em menos de três meses, foram 555 casos denunciados.Outras informações – relacionadas a casos de homicídios (155 denúncias), roubos, furtos ou latrocínios (254), porte ou posse ilegal de armas de fogo (182) e uso de drogas entorpecentes (169) – são alguns dos tipos de denúncias que passaram a ser registrados pelo novo Disque Denúncia – 181, na segunda quinzena do mês de setembro.“O 181 é diferente do serviço de emergência policial, cujas ocorrências devem ser relatadas pelo 190 (Polícia Militar) ou 193 (Bombeiros). Pelo 181 podem ser repassadas pistas ou possíveis autorias que se refiram a casos já ocorridos”, esclarece o capitão Fragoso.FUNCIONAMENTO – O Disque-denúncia 181 é um programa da Secretaria do Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná desenvolvido para o combate da criminalidade, através da participação da sociedade por meio de denúncias anônimas que são encaminhadas para os órgãos competentes, auxiliando na prisão de autores de crimes e da apreensão de ilícitos, além da busca de foragidos da justiça e de pessoas desaparecidas. Em todos os casos, antes da tomada de decisão sobre qualquer denúncia, a veracidade de cada informação é analisada.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: