Escolas estaduais recebem R$ 169 milhões em 2016 para reparos e materiais

Publicado em 22/12/2016 11:20

O Governo do Estado repassou, ao longo de 2016, R$ 169,1 milhões às 2,1 mil escolas da rede pública estadual. Esse dinheiro se refere ao Programa Fundo Rotativo, que é depositado diretamente na conta de cada colégio e utilizado para compra de materiais de consumo, expediente, limpeza e também para pequenos reparos, como consertos em banheiros e instalação elétrica.Este ano os repasses foram mais elevados que em 2015 porque incluem o programa Escola 1.000, que destinou R$ 100 milhões para reformas e melhorias em mil unidades da rede. O dinheiro já foi liberado a as obras devem começar no primeiro semestre de 2017.O segundo maior volume do Fundo se destina à cota consumo, que alcançou R$ 39,3 milhões este ano. Já o montante para cobrir despesas de serviço chegou a R$ 15,7 milhões. Além disso, foram feitos repasses para compra de gêneros alimentícios (suplementação da merenda), entre outros, conforme a necessidade de cada escola.A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, destaca a importância do Escola 1000. “Com essa verba que veio além do orçamento, muitas das nossas escolas farão reformas que eram aguardadas há muito tempo, melhorando quadras, banheiros, pintura, enfim, foi a própria comunidade escolar que apontou as prioridades”, explicou.De acordo com o chefe da Coordenadoria de Apoio Financeiro à Rede Escolar (CAF), Manoel José Vicente, os recursos do Fundo Rotativo são repassados dentro de um cronograma elaborado no início de cada exercício para facilitar a administração.“Tendo os recursos à disposição, os diretores podem providenciar o Plano de Aplicação e após sua aprovação pela comunidade escolar fazer as compras e serviços necessários. Uma simples impressora parada, por exemplo, atrapalha muitas atividades pedagógicas e administrativas dentro da escola”, exemplifica Manoel.Ao longo de 2015, o Governo do Paraná repassou cerca de R$ 75 milhões do Programa Fundo Rotativo para as escolas estaduais. Foram enviadas dez parcelas da cota normal consumo e quatro da cota serviço,além de cotas extras.TRANSPARÊNCIA - O cidadão pode acompanhar online a utilização e a prestação de contas de todas as unidades estaduais. Os dados estão disponíveis no item “Consulta Escola”, na página da Secretaria de Estado da Educação www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/ Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: