Governo investiu nos municípios mais de R$ 2 bilhões nesta gestão

Publicado em 24/12/2016 10:00

O Governo do Paraná já investiu mais de R$ 2,26 bilhões nesta administração em mais de 3,3 mil obras, serviços e ações espalhadas em todo o Estado, incluindo espaço à cultura. “Foi, sem dúvida, o maior investimento já realizado em um Governo de Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano”, disse o secretário Ratinho Júnior. Esses recursos foram empregados em diversas ações, serviços e obras que, em uma soma de todos os trechos realizados, dá um total de 3.224 km de vias pavimentadas, distribuídas em todo o Paraná. Uma extensão que, em linha reta, iria de Curitiba até Belém do Pará, na Região Norte do País.Além de que esses projetos de pavimentação continham também os projetos de calçadas, com rampas de acessibilidade e iluminação, necessárias à proteção da vida, em especial de deficientes físicos, idosos, gestantes. “É a valorização da vida, em uma nova cultura administrativa”, destacou o governador Beto Richa.Ainda foram construídos um total de 484 edifícios, entre esses 38 barracões industriais, e reformados outros quatro, para ampliar a oportunidade de emprego e renda, principalmente, às pessoas que moram nos pequenos municípios; mais 41 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) -, além de 30 Centros da Juventude; quatro novos Ginásios de Esportes e reformas em 15; mais 17 novas Quadras de Esportes e reformas em 13; na proteção à saúde, 85 Unidades de Atenção Primária-Saúde da Família; mais 16 novas Escolas Municipais e reformas em 16; além de mais 23 novas Escolas Municipais, em convênio com a Secretaria da Educação; nove novas creches e reformas em outras nove, garantindo atendimento aos pequenos paranaenses e dando oportunidade de empregos às mães .Mais obras como 13 Postos de Saúde; um Hospital e reformas e ampliação em mais seis; reformas em 10 Terminais de Transporte e mais seis novos; construídos 12 Paços Municipais e reformados 11; mais três novas Câmaras Municipais e reformada uma.Em Cascavel, foi entregue o Teatro Municipal, uma obra que valoriza a cultura e os talentos de toda a Região Oeste do Paraná, além de sete Praças e mais 71 Praças para o lazer e descanso das famílias paranaenses.Também foram adquiridos 101 terrenos que somam uma área total de 3.405.395,36 m2 de área para diferentes utilizações nos municípios paranaenses. Igualmente comprados 1.169 veículos e equipamentos para alavancar o desenvolvimento dos municípios: 293 carros para diferentes fins e áreas, como administrativa, saúde e segurança; 842 equipamentos rodoviários, em diversos tipos de caminhões e 34 equipamentos agrícolas. O Governo do Estado apoiou mais ainda os pequenos municípios com o respaldo para realização de 40 planos diretores, dando equidade aos municípios, como exige o Estatuto da Metrópole.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: