Secretária da Educação espera ano letivo tranquilo em 2017

A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, avalia que 2017 será um ano letivo mais tranquilo na rede pública estadual. O calendário escolar inicia normalmente em fevereiro e haverá a implantação de promoções e progressões aos servidores, a partir do início do ano. Além disso, está previsto o edital de concurso para contratação de funcionários de escolas."O ano de 2016 foi atípico, com as ocupações de escolas e a greve dos professores. Mas conseguimos organizar os calendários de reposição e as aulas de 2017 serão iniciadas em 15 de fevereiro. Esperamos que o ano transcorra dentro da normalidade", afirmou a secretária."Em 2016 ainda concluíamos a reposição de 2015, devido às paralisações, e assim o calendário ficou bem apertado", disse. Por outro lado, segundo Ana Seres, foi um ano dentro da normalidade na oferta de programas e projetos. Teve o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), licenças especiais, afastamentos para mestrado e doutorado. "Além isso, implantamos os projetos de ensino integral no ensino médio e entregamos seis unidades da rede estadual", destacou.Para o ano que vem, a expectativa é iniciar o pagamento das progressões e promoções dos servidores. "Isso é uma ótima notícia, pois zerando esse passivo teremos um planejamento melhor. Estou muito satisfeita que pagaremos esses avanços. Estamos conseguindo atravessar esta crise melhor que outros estados, graças às medidas tomadas pelo Governo do Paraná", afirmou a secretária.ESCOLA 1.000 E IDEB – Um dos destaques de 2016 na área da educação foi o programa Escola 1.000, na avaliação de Ana Seres. O programa destinou R$ 100 milhões para mil escolas da rede estadual, quase metade do total da rede, para a realização de reformas. Cada unidade recebeu R$ 100 mil. As obras devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2017. As reformas incluem melhorias em quadras, banheiros, piso, telhados, refeitórios, entre outras benfeitorias."Além dos recursos normais para a educação, ou seja, nosso orçamento, que em 2016 foi de R$ 7,8 bilhões, o governador liberou mais R$ 100 milhões para o Escola 1.000. Foi um avanço muito grande, nossos diretores ficaram muito empolgados", disse a secretária.Outra boa notícia para a educação do Paraná em 2016 foi o crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb. Na rede estadual, o índice passou de 3,4 no ensino médio para 3,6. Nos anos finais no ensino fundamental, subiu de 4,1 para 4,3 e avançou de 5,8 para 6,1 nos anos iniciais. "Ficamos muito satisfeitos. Em 66% das nossas unidades o Ideb aumentou", comentou.REFORMA DO ENSINO MÉDIO – O desafio para 2017 é ampliar, no Paraná, os debates sobre a reforma do ensino médio proposta pelo governo federal através de Medida Provisória."O ensino médio precisa melhorar, mas o fato de as mudanças serem apresentadas em medida provisória pegou todos de surpresa. Tivemos o movimento das ocupações, enfim, isso causou transtornos, mas o Paraná abriu o debate para a comunidade e seguirá debatendo o assunto", avisou a secretária. Ela destaca que no Paraná a matriz curricular não será alterada e segue com 13 disciplinas.