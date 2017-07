Plantão PLANTÃO Publicado em 08/07/2017 09:00 Imprimir

Recomendar

Compartilhe Facebook

PDF

Inicial

Voltar A Agência de Notícias do Paraná atenderá a imprensa neste fim de semana pelo telefone (41) 99108-9364.



Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em:

http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em:

Recomendar esta notícia via e-mail: Seu nome: Seu e-mail: Nome do destinatário: E-mail do destinatário: Comentários: